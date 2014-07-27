مقدمة 1-هبوط صافي الأرباح الفصلية لبتلكو البحرينية بسبب المنافسة ونفقات غير متكررة

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دبي 27 يوليو تموز (رويترز) - هبطت أرباح مجموعة بتلكو البحرينية للاتصالات 22.4 بالمئة في الربع الثاني وفقا لحسابات رويترز وذلك بسبب تأثر المجموعة "بالمنافسة المستمرة في الأسواق الرئيسية والتعديلات لمرة واحدة."

وبلغ صافي ربح بتلكو 10.4 مليون دينار (27.6 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران انخفاضا من 13.4 مليون دينار في الفترة المقابلة من العام السابق.

ولم تعلن بتلكو بيانات فصلية ولذا حسبت رويترز الأرباح بناء على البيانات المالية للنصف الأول.

كما لم تعلن المجموعة أي تفاصيل عن التعديلات غير المتكررة عدا الإشارة إليها في بيان النصف الأول في حين واصلت المنافسة الشديدة التأثير على أرباحها إذ كان الربع الثاني هو الربع السابع عشر من اجمالي 20 ربعا الذي تعلن فيه بتلكو هبوط أرباحها.

وفي البحرين سوقها الرئيسية تتنافس بتلكو مع وحدتين تابعتين لزين الكويتية والاتصالات السعودية بالاضافة إلى نحو عشر شركات تقدم خدمات الانترنت.

وسعيا لتعويض هبوط الأرباح والايرادات المحلية اكملت بتلكو في ابريل نيسان 2013 شراء أنشطة شركة كيبل آند وايرلس في موناكو وجزر القنال الانجليزي وإن كان جزء من الصفقة انهار لاحقا بسبب اعتراضات الجهات التنظيمية.

كما تمتلك بتلكو شركة "أمنية" للاتصالات الأردنية و27 بالمئة من سبأفون اليمنية لاتصالات الهاتف المحمول وحصص أقلية في شركات في الكويت والسعودية ولها نشاط أيضا في مصر.