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ارتفاع صافي ربح بنك بلوم اللبناني في النصف/1

Wed Jul 30, 2014 4:39pm GMT
 
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30 يوليو تموز (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الأربعاء إن أرباحه الصافية في النصف الأول من العام 2014 زادت إلى 179.2 مليون دولار من 175.6 مليون دولار في الفترة المقابلة من 2013 بزيادة قدرها 1.9 بالمئة.

وقال البنك في بيان مقتضب إن اصوله زادت بنسبة 7.7 بالمئة إلى 27.4 مليار دولار مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام كما زادت ودائع العملاء 6 بالمئة إلى 23.5 مليار دولار. (إعداد مصطفى صالح للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 