تراجع أرباح البوتاس العربية الأردنية 62% في الربع/2

عمان 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة البوتاس العربية التي مقرها الأردن اليوم الأحد تراجع صافي أرباح الربع الثاني من العام 62 بالمئة إلى 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار) مقارنة مع 53 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب إفصاح للشركة التي تعد من أكبر منتجي الأسمدة في العالم نشر بموقع البورصة تراجعت المبيعات في الربع الثاني بنسبة 23 بالمئة إلى 140 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2013.

وتملك شركة بوتاس ساسكاتشوان أكبر منتج للبوتاس في العالم 27.9 بالمئة في البوتاس العربية في حين يملك الضمان الإجتماعي 32 بالمئة.