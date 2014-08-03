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تراجع أرباح البوتاس العربية الأردنية 62% في الربع/2

Sun Aug 3, 2014 12:59pm GMT
 
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عمان 3 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية لشركة البوتاس العربية التي مقرها الأردن اليوم الأحد تراجع صافي أرباح الربع الثاني من العام 62 بالمئة إلى 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار) مقارنة مع 53 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب إفصاح للشركة التي تعد من أكبر منتجي الأسمدة في العالم نشر بموقع البورصة تراجعت المبيعات في الربع الثاني بنسبة 23 بالمئة إلى 140 مليون دينار مقارنة بنفس الفترة من 2013.

وتملك شركة بوتاس ساسكاتشوان أكبر منتج للبوتاس في العالم 27.9 بالمئة في البوتاس العربية في حين يملك الضمان الإجتماعي 32 بالمئة.

(الدولار = 0.709 دينار أردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 