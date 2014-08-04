انفستكورب تعلن ارتفاع صافي ربح السنة المالية 25%

دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمار البديل البحرينية انفستكورب اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح السنة المالية بنسبة 25 بالمئة.

وقالت انفستكورب في بيان إن صافي الربح نما إلى 131.2 مليون دولار في العام المنتهي 30 يونيو حزيران ارتفاعا من 104.9 مليون دولار في السنة المالية السابقة.

وقفزت ربحية السهم 84 بالمئة في الفترة ذاتها إلى 129 دولارا للسهم العادي في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 16 بالمئة.