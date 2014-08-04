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نمو أرباح بنك القاهرة عمان 15% في الربع/2

Mon Aug 4, 2014 7:23am GMT
 
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عمان 4 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال بنك القاهرة عمان الذي مقره الأردن اليوم الإثنين ارتفاع صافي الربح 14.7 بالمئة في الربع الثاني من العام إلى 10.1 مليون دينار (14.2 مليون دولار) مقارنة مع 8.8 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام السابق.

وبحسب البيانات المالية للبنك التي نشرت بموقع البورصة نما صافي إيرادات الفوائد والعمولات 10.6 بالمئة إلى 31.2 مليون دينار مقارنة مع 28.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من 2013.

وأكبر مساهم في بنك القاهرة عمان هو رجل الأعمال صبيح المصري في حين يستحوذ بنك مصر المملوك للحكومة المصرية على 11 بالمئة والنسبة الباقية مملوكة لرجال أعمال أردنيين بارزين.

(الدولار = 0.709 دينار اردني) (تغطية صحفية هبة العيساوي في عمان هاتف 0096264657936 - تحرير أحمد إلهامي)
 