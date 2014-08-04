مقدمة 1-أرباح انفستكورب تقفز بفضل صفقات الاستثمار المباشر

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دبي 4 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت شركة الاستثمار البديل البحرينية انفستكورب اليوم الاثنين ارتفاع صافي ربح السنة المالية بنسبة 25 بالمئة بفضل تجدد أنشطة الاستثمار المباشر في المنطقة.

وقالت انفستكورب إن صافي الربح نما إلى 131.2 مليون دولار في العام المنتهي 30 يونيو حزيران وعزت ذلك إلى زيادة نشاط الاستحواذ وبيع استثمارات وجمع تمويلات جديدة.

وينسجم ذلك مع عودة شركات الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط إلى إبرام الصفقات بعد الأزمة المالية العالمية التي شهدت فشل كثيرين في التخلص من استثمارات أجريت بعلاوات سعرية كبيرة خلال الطفرة السابقة.

وقالت انفستكورب إنها حققت حوالي 1.3 مليار دولار للمستثمرين من عمليات بيع في ثماني شركات منها حصص في شركة مواد العزل الألمانية أرماسل ومجموعة سكريل للدفع عبر الانترنت التي باعتها إلى سي.في.سي كابيتال بارتنرز مقابل 600 مليون يورو في أغسطس آب.

وباشرت الشركة عددا من الاستثمارات الجديدة بقيمة إجمالية 609 ملايين دولار شملت توتس أيزوتونر الأمريكية للإكسسوارات وتيريلز البريطانية للوجبات الخفيفة ونافست على صفقات كبيرة للفوز ببيت الأزياء الايطالي فيرساتشي - حيث خسرت السباق لصالح بلاكستون - ومنافسه روبرتو كافالي لكنها انسحبت من الصفقة في يونيو حزيران.

وقالت انفستكورب إن إجمالي الأموال التي جمعتها تجاوز 1.9 مليار دولار في السنة المالية الأخيرة بزيادة 21 بالمئة عن السنة السابقة.

وقفزت ربحية السهم 84 بالمئة إلى 129 دولارا للسهم العادي في حين بلغ العائد على حقوق المساهمين 16 بالمئة ارتفاعا من متوسط بلغ 11.4 بالمئة سنويا على مدى الأعوام الخمسة الأخيرة.