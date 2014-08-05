تراجع خسائر الكهرباء الأردنية إلى 226 ألف دينار في الربع/2

عمان 5 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت نتائج شركة الكهرباء الأردنية اليوم الثلاثاء تراجع الخسائر بشكل كبير في الربع الثاني من العام إلى 226 ألف دينار (319 ألف دولار) مقارنة مع 1.77 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.