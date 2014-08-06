نمو أرباح كابيتال بنك الأردني 11% في النصف/1

عمان 6 أغسطس آب (رويترز) - قال كابيتال بنك الأردني اليوم الأربعاء إن الأرباح نمت في النصف الأول من العام بنسبة 10.8 بالمئة إلى 20 مليون دينار (28.2 مليون دولار) مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق.

وأضاف البنك الذي يملك حصة أغلبية في المصرف الأهلي العراقي في بيان أن صافي التسهيلات ارتفع في النصف الأول إلى 730 مليون دينار مقارنة مع 676 مليون دينار في ذات الفترة من 2013 وبنسبة ارتفاع بلغت 7.9 بالمئة.

ويركز كابيتال بنك الذي يمتلك مستثمرون محليون وشركات صناعية حصة أغلبية فيه على التجارة وتمويل الأفراد والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.