ارتفاع صافي ربح الأهلي المتحد البحريني 35.1% في الربع/2

دبي 6 أغسطس آب (رويترز) - قال البنك الأهلي المتحد أكبر بنوك البحرين في بيان اليوم الأربعاء إنه حقق زيادة 35.1 بالمئة في صافي ربح الربع الثاني من العام مع نمو أرباح التشغيل الأساسية.

وبلغ صافي الربح العائد على المساهمين للأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران 125.9 مليون دولار مقارنة مع 93.2 مليون في الفترة المماثلة من 2013.

كانت أرقام كابيتال وسيكو البحرين توقعا أن يحقق البنك 109 ملايين دولار و125.98 مليون دولار على الترتيب.

وبلغ صافي الربح 262.5 مليون دولار للأشهر الستة الأولى من 2014 بزيادة 38.1 بالمئة عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وسجلت القروض والسلف 23.1 مليار دولار في نهاية يونيو حزيران.

كان البنك الأهلي المتحد مثار تكهنات عن عملية دمج واستخواذ حيث أبلغت مصادر رويترز في ابريل نيسان بإمكانية بيع حصة في البنك أو دمجه مع بنك آخر.