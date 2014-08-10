صافي ربح صناعات قطر ينخفض 38% في الربع/2

دبي 10 أغسطس آب (رويترز) - أعلنت صناعات قطر اليوم الأحد أن صافي ربحها في الربع الثاني من العام انخفض 38 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين.

وأظهرت حسابات لرويترز منواقع بيان الشركة أنها حققت ربحا صافيا بلغ 1.25 مليار ريـال (343.34 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقارنة مع 2.02 مليار ريـال في الفترة نفسها من 2013.

وقالت ثاني أكبر شركة منتجة للكيماويات في منطقة الخليج إنها سجلت صافي ربح بلغ 2.84 مليار ريـال في النصف الأول من 2014 انخفاضا من 4.57 مليار ريـال في النصف الأول من العام الماضي.

ولم توضح الشركة سبب الانخفاض.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق صناعات قطر ربحا فصليا يبلغ 1.63 مليار ريـال في المتوسط.