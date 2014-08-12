استقرار أرباح عمانتل في الربع/2 متجاوزة التوقعات

دبي 12 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت النتائج المالية للشركة العمانية للاتصالات عمانتل اليوم الثلاثاء استقرار الأرباح في الربع الثاني من العام لتفوق تقديرات المحللين رغم تراجع الإيرادات ولكن مع انخفاض النفقات.

وتشير حسابات لرويترز من واقع بيان النتائج المالية للشركة في النصف الأول من العام إلى أن عمانتل حققت أرباحا صافية بلغت 31.5 مليون ريـال (81.8 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 يونيو حزيران مقابل 31.4 مليون ريـال في الفترة نفسها من العام الماضي.

كان محللان استطلعت رويترز آراءهما توقعا أن تحقق عمانتل أرباحا فصلية تبلغ نحو 29.6 مليون أو 29.7 مليون ريـال.

وقال البيان المالي للشركة إن عمانتل التي كانت تحتكر سوق الاتصالات في السابق حققت ربحا قدره 65.9 مليون ريـال في النصف الأول من 2014 ارتفاعا من 60.5 مليون قبل عام. وتراجعت النفقات 3.5 بالمئة في تلك الفترة إلى 169.1 مليون ريـال.

وأظهرت حسابات رويترز أن إيرادات الربع الثاني بلغت 118.4 مليون ريـال مقارنة مع 124.7 مليون قبل عام.

وتتنافس عمانتل محليا مع النورس وهي وحدة تابعة لشركة أريد القطرية.

وتستضيف عمانتل أيضا اثنتين من شركات تشغيل شبكات المحمول الافتراضية على شبكاتها هما فرندي ورنة وتملك حصة مسيطرة في ورلد كول الباكستانية.