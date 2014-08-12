هنكل الألمانية تتوقع تباطؤ الأرباح بسبب روسيا والشرق الأوسط

فرانكفورت 12 أغسطس آب (رويترز) - حذرت مجموعة هنكل الألمانية للسلع الاستهلاكية من تباطؤ نمو أرباحها الأساسية في النصف الثاني من العام الحالي بسبب الأزمات في روسيا والشرق الأوسط.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة كاسبر رورشتيد في بيان اليوم الثلاثاء "نتوقع أن يكون لتصاعد الصراع الروسي الأوكراني واستمرار الأزمة السياسية في الشرق الأوسط تأثير سلبي على مناخ السوق."

ويشدد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة العقوبات على روسيا رابع أكبر أسواق هنكل في أقوى إجراء دولي حتى الآن ردا على دعم موسكو للمتمردين في شرق أوكرانيا. وتصل المبيعات السنوية للشركة في روسيا إلى نحو مليار يورو (1.34 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه شنت إسرائيل هجوما على قطاع غزة بينما يتصاعد العنف في العراق.

وقالت الشركة إنها حققت زيادة نسبتها 8.4 بالمئة في صافي ربح السهم بعد التعديل في الربع الثاني من العام ونموا في المبيعات بنسبة 3.3 بالمئة إلى 4.14 مليار يورو وهو ما يقل عن متوسط التوقعات البالغ 4.21 مليار يورو في استطلاع أجرته رويترز.

وبحساب تأثير ضعف الدولار وعملات الأسواق الناشئة مقابل اليورو تكون المبيعات قد تراجعت 3.5 بالمئة.