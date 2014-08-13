صافي ربح الأهلي الأردني يقفز إلى 18.4 مليون دينار في الربع/2

عمان 13 أغسطس آب (رويترز) - أظهرت البيانات المالية للبنك الأهلي الأردني اليوم الأربعاء قفزة في صافي ربح الربع الثاني من العام إلى 18.4 مليون دينار (25.9 مليون دولار) مقارنة مع 5.4 مليون دينار في ذات الفترة من 2013 وذلك بعد بيع حصته في بنك لبناني.

كان الأهلي الأردني أعلن مطلع يونيو حزيران بيع كامل حصته في البنك الأهلي الدولي/لبنان إلى فرنسبنك.

وقال البنك في حينه إن الأثر المالي لهذه الصفقة يصل إلى 25 مليون دينار.

وبحسب القوائم المالية للبنك التي نشرت على موقع البورصة نما صافي إيرادات الفوائد والعملات بنسبة 4.6 بالمئة في الربع الثاني إلى 25 مليون دينار مقارنة مع نفس الفترة من 2013.