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صافي ربح بيت التمويل الخليجي بالبحرين يقفز 252% في الربع/2

Wed Aug 13, 2014 2:13pm GMT
 
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دبي 13 أغسطس آب (رويترز) - أعلن بيت التمويل الخليجي في البحرين اليوم الأربعاء أن صافي ربحه قفز 252 بالمئة في الربع الثاني من العام.

وقال بيت التمويل الخليجي -الذي تضرر بشدة جراء الأزمة المالية العالمية وما تبعها من عمليات إعادة هيكلة للديون- في بيان بالبريد الألكتروني إنه حقق ربحا صافيا بلغ 9.5 مليون دولار في الثلاثة أشهر حتى 30 يونيو حزيران.

وذلك مقارنة مع أرباح بلغت 2.7 مليون دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

(تحرير علاء رشدي للنشرة العربية- تحرير وجدي الالفي)
 