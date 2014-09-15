هبوط صافي ربح مناجم المغربية 29% في النصف/1

الرباط 15 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت مناجم كبرى شركات التعدين في المغرب هبوط صافي ربحها العائد للمساهمين 29 بالمئة في النصف الأول من العام إلى 151 مليون درهم (17.6 مليون دولار) مع تراجع الأسعار العالمية.