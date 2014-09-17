الملكية الأردنية تتحول إلى الربحية في الربع/2

عمان 17 سبتمبر أيلول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال الملكية الأردنية الناقل الرسمي في البلاد اليوم الأربعاء تحقيق أرباح في الربع الثاني من العام بلغت 8.21 مليون دينار (11.5 مليون دولار) مقارنة مع خسائر قدرها 943 ألف دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.