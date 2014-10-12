مقدمة 1-صافي الربح الفصلي لقطر الوطني يقفز وتراجع نمو القروض مجددا

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من ديفيد فرنش وتوم أرنولد

دبي 12 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - حقق بنك قطر الوطني أكبر مصرف في منطقة الخليج اليوم الأحد قفزة بلغت 20.8 في المئة في صافي ربحه للربع الثالث من العام مع ارتفاع دخل الرسوم وهو ما قلص تأثير انخفاض نمو القروض مجددا.

وأظهر بيان من البنك أن زيادة الأرباح جاءت رغم انخفاض نمو الإقراض على أساس سنوي للربع الثاني على التوالي وهو ما يعكس تباطؤا في الإقراض على نطاق أوسع في قطر.

وبلغت القروض والسلف 329 مليون ريال في نهاية سبتمبر أيلول بزيادة قدرها 8.1 في المئة عن الإطار الزمني نفسه من 2013. وحقق البنك نموا في الإقراض تجاوز 20 في المئة في خمسة أرباع على أساس سنوي قبل أن يسجل نموا بلغ 10.1 في المئة في الربع الثاني هذا العام.

وكان نموا الإقراض محركا رئيسيا لأرباح البنوك في قطر في الأعوام الماضية وكان من المتوقع أن يظل مرتفعا على الأمد المتوسط مع إنفاق البلاد مليارات الدولارات على مشروعات البنية التحتية والاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022.

ورغم ذلك قالت مصادر لرويترز إن المشروعات تباطأت في الانطلاق عما كان متوقعا نظرا لتعقيدات بيروقراطية ومشكلات في التخطيط حيث من المرجح إعادة جدولة 15 في المئة من المشروعات.

وحقق بنك قطر الوطني الذي ينظر إلى نتائجه كمؤشر على مدى متانة القطاع المصرفي في البلاد ربحا صافيا قدره 2.9 مليار ريال (796.4 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع أرباح بلغت 2.4 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات مالية.