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صافي ربح الكهرباء والماء القطرية ينمو 8.8% في الربع‭/‬3

Mon Oct 13, 2014 5:46am GMT
 
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دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة الكهرباء والماء القطرية اليوم الاثنين نموا نسبته 8.8 بالمئة في صافي أرباح الربع الثالث من العام وفقا لحسابات رويترز لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وسجلت شركة المرافق المملوكة للدولة أرباحا صافية بقيمة 454 مليون ريال (124.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول مقارنة مع 417.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام السابق.

وقامت رويترز بحساب النتائج من البيانات المالية للشركة والتي نشرت في وسائل الإعلام المحلية.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن تسجل الشركة ارباحا صافية عند 403.7 مليون ريال فيما توقع اتش.اس.بي.سي أرباحا عند 422 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر بالموقع الإلكتروني لبورصة قطر حققت الشركة أرباحا بقيمة 1.2 مليار يال في الأشهر التسعة الأولى من 2014 ارتفاعا من 1.1 مليار قبل عام.

(الدولار = 3.6410 ريال قطري)

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 