زيادة صافي ربح اسمنت ريسوت العمانية 17.8% في الربع/3

دبي 14 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفعت صافي أرباح شركة اسمنت ريسوت العمانية 17.8 بالمئة في الربع الثالث من العام الجاري وفقا لحسابات رويترز ولكن الزيادة جاءت أقل من توقعات المحللين .

وحققت اسمنت ريسوت وهي من أكبر الشركات المنتجة للاسمنت في السلطنة أرباحا صافية بعد حساب الضرائب 5.3 مليون ريال (13.8 مليون دولار في ثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر ايلول مقابل 4.5 مليون ريال قبل عام وفقا لحسابات رويترز من واقع البيانات المالية للشركة.

وتوقع ثلاثة محللين في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق الشركة ربحا صافيا 5.81 مليون ريال.

وذكرت الشركة في اشعار للبورصة أن صافي الربح بعد حساب الضرائب بلغ 20.9 مليون ريال في أول تسعة أشهر من العام الجاري مقارنة مع 19.2 مليون ريال قبل عام.