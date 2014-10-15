صافي ربح النورس للاتصالات العمانية يقفز 36% في الربع/3
دبي 15 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلنت شركة النورس للاتصالات العمانية اليوم الأربعاء نمو صافي أرباحها في الربع الثالث بنسبة 35.9 بالمئة مع تحسن الهوامش والإيرادات واتساع قاعدة العملاء.
والنورس ثاني أكبر اتصالات في السلطنة من حيث عدد المشتركين وتملك أريد القطرية حصة أغلبية فيها.
وقالت الشركة في بيان لسوق مسقط إن صافي الأرباح في ثلاثة شهور حتى 30 سبتمبر أيلول بلغ 10.8 مليون ريال (28.1 مليون دولار) ارتفاعا من ثمانية ملايين ريال قبل عام.
وكان أحد المحللين توقع في استطلاع أجرته رويترز أن تحقق النورس ربحا فصليا قدره 10.2 مليون ريال. (إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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