ارتفاع أرباح صناعات قطر 5% في الربع/3

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - كشفت شركة صناعات قطر عن ارتفاع صافي ربح الربع الثالث من العام خمسة بالمئة اليوم الاثنين ليتجاوز توقعات المحللين ويتوقف الاتجاه النزولي للأرباح.

وانخفضت أرباح ثاني أكبر شركة للبتروكيماويات في الشرق الأوسط بعد الشركة السعودية للصناعات الساسية (سابك) في الفصول الخمسة السابقة.

ووفقا لحسابات لرويترز من واقع البيانات المالية سجلت صناعات قطر أرباحا صافية 1.86 مليار ريـال قطري (511 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى نهاية سبتمبر أيلول ارتفاعا من 1.77 مليار قبل عام.

وبلغ متوسط توقعات المحللين للأرباح الفصلية في استطلاع أجرته رويترز 1.66 مليار ريـال.

وارتفعت أسعار البتروكيماويت في السنوات الأخيرة لكن المخاوف قائمة من تأثر أرباح القطاع في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بالتباطؤ العالمي.

وقالت صناعات قطر في بيان لبورصة الدوحة إنها حققت أرباحا 4.7 مليار ريـال في الأشهر التسعة الأولى من العام انخفاضا من 6.3 مليار قبل عام.