نمو صافي ربح مصرف الريان القطري 16.6% في 9 أشهر

20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن مصرف الريان أكبر البنوك الإسلامية في قطر من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين نمو صافي ربحه 16.6 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقال المصرف في إفصاح للبورصة إن أرباحه الصافية بلغت 1.4 مليار ريال (384.5 مليون دولار) في الفترة من يناير كانون الثاني إلى سبتمبر أيلول مقارنة مع 1.2 مليار ريال قبل عام.

ولم يكشف البنك عن تفاصيل أرباح الربع الثالث. وكان متوسط توقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي ربح المصرف 529.4 مليون ريال في الربع الثالث.

وفي يوليو تموز أظهرت النتائج المالية للبنك أن صافي أرباحه بلغ 904 ملايين ريال في الأشهر الستة الأولى من العام ارتفاعا من 821 مليون ريال قبل عام.