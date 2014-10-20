مقدمة 1-نمو صافي ربح مصرف قطر الإسلامي 17% في الربع/3 متجاوزا التوقعات

(لإضافة نتائج الربع الثالث)

دبي 20 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز اليوم الاثنين أن صافي ربح مصرف قطر الإسلامي أكبر البنوك الإسلامية في قطر من حيث الأصول ارتفع 17 بالمئة في الربع الثالث للعام متجاوزا توقعات المحللين.

وحقق البنك ربحا صافيا 405 ملايين ريال (111.2 مليون دولار) خلال الربع الثالث ارتفاعا من 345.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

كان محللون قد توقعوا في مسح أجرته رويترز ربحا صافيا في الربع الثالث قدره 378.05 مليون ريال في المتوسط.

وقال البنك في بيان إنه حقق أرباحا صافية بلغت 1.13 مليار ريال في الأشهر التسعة الأولى من العام ارتفاعا من 975.1 مليون ريال في القترة المقابلة من العام الماضي.

ولم يكشف البنك عن تفاصيل نتائج الربع الثالث لكن رويترز حسبتها بناء على مقارنة النتائج المعلنة اليوم الاثنين مع بيانات مالية سابقة.

واستفادت البنوك القطرية من الآثار غير المباشرة للاستثمارات الحكومية الكثيفة في البنية التحتية والاستعدادات لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم في العام 2022.

وأعلن مصرف الريان وهو أكبر البنوك الإسلامية القطرية من حيث القيمة السوقية اليوم الاثنين نموا نسبته 22.6 بالمئة في صافي الأرباح خلال الربع الثالث من العام.

وتسعى البنوك القطرية لتعزيز وجودها في الخارج مع احتدام المنافسة بين البنوك في الداخل.

وكان مصرف قطر الإسلامي قد دخل في محادثات حصرية مع بنك آسيا للاستحواذ على حصة فيه. لكن البنك التركي قال في أغسطس اب إن فترة المحادثات الحصرية انتهت دون اتفاق.