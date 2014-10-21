نمو صافي ربح بنك الدوحة 10% في 9 أشهر

21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الدوحة خامس أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول ارتفاع صافي الربح عشرة بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقال بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن البنك حقق 1.1 مليار ريـال في الفترة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع مليار ريـال قبل عام.