Sun 25 Dec 2016 | 5:28 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

نمو صافي ربح بنك الدوحة 10% في 9 أشهر

Tue Oct 21, 2014 11:23am GMT
 
[-] نص [+]

21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الدوحة خامس أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول ارتفاع صافي الربح عشرة بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.

وقال بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن البنك حقق 1.1 مليار ريـال في الفترة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع مليار ريـال قبل عام.

ولم يذكر أرقام الربع الثالث من السنة. وتوقع المحللون في المتوسط أن يحقق البنك 365.7 مليون ريـال ربحا صافيا للفترة حسبما أظهرت نتائج استطلاع أجرته رويترز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 