نمو صافي ربح بنك الدوحة 10% في 9 أشهر
21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أعلن بنك الدوحة خامس أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول ارتفاع صافي الربح عشرة بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من العام.
وقال بيان للبورصة اليوم الثلاثاء إن البنك حقق 1.1 مليار ريـال في الفترة المنتهية 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع مليار ريـال قبل عام.
ولم يذكر أرقام الربع الثالث من السنة. وتوقع المحللون في المتوسط أن يحقق البنك 365.7 مليون ريـال ربحا صافيا للفترة حسبما أظهرت نتائج استطلاع أجرته رويترز. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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