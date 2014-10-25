نمو صافي ربح البنك العربي الأردني 10% في 9 أشهر

عمان 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال البنك العربي الأردني اليوم السبت إن صافي أرباحه زاد عشرة بالمئة في تسعة أشهر إلى 614 مليون دولار مقارنة به قبل عام وعزا ذلك إلى تنوع محفظته ونمو في الأسواق الرئيسية واستراتيجية رامية للتحوط من المخاطر.

وذكر البنك أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط أن إجمالي القروض ارتفع 2.2 بالمئة إلى 23.7 مليار دولار في نهاية سبتمبر أيلول بينما نمت الودائع 3.5 بالمئة إلى 34.1 مليار دولار مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي.