مقدمة 1-فودافون قطر تتوقع العودة للربحية في 2015

(لإضافة تصريحات للمدير المالي وتفاصيل)

دبي 3 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قال المدير المالي لشركة فودافون قطر اليوم الاثنين إن الشركة تتوقع أن تعود إلى الربحية العام القادم وذلك بعد أن أعلنت عن تقلص خسائرها في الربع الثاني للعام.

وكانت فودافون قطر -التي تمتلك فيها مجموعة فودافون البريطانية حصة كبيرة أنهت احتكار أريد التابعة للدولة لقطاع الاتصالات في البلاد في عام 2009 وقلصت باطراد خسائرها الفصلية مع اجتذابها مزيدا من المشتركين وزيادة إيراداتها.

وقال المدير المالي ستيف وولترز في مؤتمر صحفي صاحب الإعلان عن نتائج الربع الثاني "نتوقع أن نحقق ربحا في مرحلة ما العام القادم."

وتبدأ السنة المالية للشركة في الأول من ابريل نيسان.

ومنيت فودافون قطر بخسائر صافية 53.5 مليون ريال (14.69 مليون دولار) في الثلاثة أشهر حتى 30 من سبتمبر ايلول وفقا لحسابات رويترز بناء على بيانات الشركة.

وكانت الشركة قد تكبدت خسائر 75 مليون ريال في الفترة نفسها من العام السابق.

وكان محللان قد توقعا في استطلاع اجرته رويترز ان تمنى فودافون قطر بخسائر تتراوح بين 21.6 مليون و30.6 مليون ريال .