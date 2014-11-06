كومرتس بنك يقول قد يدفع تسوية كبيرة في دعوى أمريكية

فرانكفورت 6 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - حذر كومرتس بنك مساهميه اليوم الخميس من أنه قد يواجه غرامات كبيرة من السلطات الأمريكية نتيجة للتحقيقات الجارية في انتهاكات مزعومة للعقوبات المفروضة على دول مثل إيران والسودان وكوريا الشمالية.

وقال ثاني أكبر بنك ألماني في تقريره الفصلي إن فرعه في نيويورك تلقى استدعاءات قضائية واضطر إلى تسليم عدد كبير من الوثائق إلى السلطات.