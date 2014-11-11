صافي ربح ألمنيوم البحرين يقفز 502% في الربع/3
دبي 11 نوفمبر تشرين الثاني (رويترز) - قالت ألمنيوم البحرين (ألبا) اليوم الثلاثاء إن صافي ربح الربع الثالث من العام قفز 502 بالمئة مع ارتفاع المبيعات وأسعار المعدن.
وقالت ألبا التي تملك أحد أكبر مصاهر الألومنيوم في العالم في بيان بالبريد الإلكتروني إن صافي الربح بلغ 29.5 مليون دينار (78.25 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 4.9 مليون دينار قبل عام.
وبلغت مبيعات الربع الثالث 223.2 مليون دينار صعودا من 183.3 مليون في الفترة المماثلة من 2013.
كان بنك سيكو البحرين توقع أن يبلغ صافي ربح ألبا 15.6 مليون دينار.
(الدولار = 0.3770 دينار بحريني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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