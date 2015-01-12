الإنفاق العام يدعم نتائج أعمال بنك قطر الوطني في الربع/4

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) - من المتوقع أن يسجل بنك قطر الوطني - أكبر البنوك في الخليج - أرباحا فصلية قوية مرة أخرى يوم الثلاثاء بدعم من ارتفاع الإنفاق العام في قطر وزيادة الإيرادات من عمليات دولية.

ويقول محللون إنه نظرا لأن البنك يعتبر مقياسا للاقتصاد القطري بوجه عام فمن المتوقع أن تشير نتائج أعماله إلى صمود الدولة حتى الآن في مواجهة انخفاض أسعار النفط.

وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وتعتمد على صادراته أكثر من اعتمادها على النفط مع أن أسعار الاثنين مترابطة بشكل وثيق.

وقال اتش.اس.بي.سي إن حظوظ البنك الذي يمتلك فيه صندوق الثروة السيادية القطري 50 بالمئة مرتبطة بحظوظ الدولة لا سيما وأن قروض القطاع العام تشكل حوالي 60 بالمئة من النشاط الإقراضي للبنك وأكثر من 50 بالمئة من قاعدة ودائعه.

وتوقع محللون في مسح أجرته رويترز أن يسجل البنك ربحا صافيا 2.57 مليار ريال (685 مليون دولار) في المتوسط في الربع الرابع بزيادة 8.3 بالمئة مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013.

كان البنك قد سجل نموا 21 بالمئة في أرباح الربع الثالث على أساس سنوي.