نمو صافي ربح قطر الوطني 5.5% في الربع/4 وزيادة توزيعات 2014

دبي 13 يناير كانون الثاني (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز أن صافي ربح بنك قطر الوطني أكبر بنك في منطقة الخليج قد زاد بنسبة 5.5 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

وحقق البنك ربحا صافيا قدره 2.5 مليار ريـال (686.7 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 2.37 مليار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وتوقع أربعة محللين استطلعت رويترز آراءهم ربحا قدره 2.57 مليار ريـال في المتوسط.

وقال البنك في بيان اليوم الثلاثاء إن صافي ربح 2014 بأكمله بلغ 10.5 مليار ريـال بزيادة 10.3 بالمئة عن 2013.

واقترح مجلس الإدارة توزيعا نقديا نسبته 75 بالمئة من القيمة الاسمية للسهم عن 2014 أي ما يعادل 7.5 ريـال للسهم.

وبالمقارنة كانت توزيعات 2013 سبعة ريالات للسهم.