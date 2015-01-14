نمو صافي ربح الوطني العماني 29% في الربع/4

دبي 14 يناير كانون الثاني (رويترز) - حقق البنك الوطني العماني ثاني أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول زيادة 29 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي ليتجاوز توقعات المحللين.

وتفيد حسابات لرويترز من واقع البيانات المالية أن صافي ربح البنك بلغ 13.2 مليون ريـال(34.3 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 أكتوبر تشرين الأول ارتفاعا من 10.2 مليون قبل عام.

وتوقع محللان استطلعت رويترز آراءهما أن يبلغ صافي ربح الفترة 10.8 مليون ريـال و12.7 مليون.

وأعلن البنك الذي عين أحمد المسلمي رئيسا تنفيذيا في مايو أيار أن صافي ربح 2014 ارتفع إلى 50.3 مليون ريـال من 41.4 مليون في 2013 حسبما أظهر إشعار للبورصة اليوم الأربعاء.

وبلغت القروض والسلف 2.32 مليار ريـال في 31 ديسمبر كانون الأول بزيادة 12 بالمئة على أساس سنوي في حين استقرت ودائع العملاء على مدى الفترة ذاتها عند 2.18 مليار ريـال.