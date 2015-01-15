نمو صافي ربح بنك ظفار العماني 9.2% في الربع‭/‬4 متجاوزا التوقعات

دبي 15 يناير كانون الثاني (رويترز) - سجل بنك ظفار ثالث أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول ارتفاعا نسبته 9.2 بالمئة في صافي ربح الربع الأخير من 2014 لتتجاوز النتائج متوسط توقعات المحللين.

وسجل البنك أرباحا صافية بقيمة 10.2 مليون ريال (26.5 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقارنة مع 9.3 مليون ريال قبل عام.

وقامت رويترز بحساب صافي ربح الربع الرابع من النتائج المالية للبنك.

وتوقعت المجموعة المالية - هيرميس أن يسجل البنك أرباحا فصلية قدرها 9.66 مليون ريال فيما توقعت الخليجية بادر لأسواق المال تحقيق 9.43 مليون ريال.

وبحسب بيان للبورصة اليوم الخميس قال البنك إن صافي ربح 2014 بأكمله بلغ 40.5 مليون ريال مقابل 58.4 مليون في 2013.

وارتفع صافي القروض والسلف 18.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 2.25 مليار ريال كما زادت الودائع خلال الفترة ذاتها 22.2 بالمئة إلى 2.48 مليار ريال.