نمو صافي ربح قطر الإسلامي 30.4% في الربع/4 وزيادة التوزيعات

دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - كشفت حسابات لرويترز عن قفزة 30.4 بالمئة في صافي ربح مصرف قطر الإسلامي في الربع الأخير من العام الماضي مما فاق توقعات المحللين.

وحقق أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول ربحا صافيا قدره 470 مليون ريـال (129.1 مليون دولار) حسبما أظهرته حسابات رويترز من واقع البيانات المالية وذلك مقارنة مع 360.3 مليون ريـال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحقيق 333.3 مليون ريـال.

وقال البنك في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح 2014 زاد 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار ريـال.