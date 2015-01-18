مقدمة 1-نمو صافي ربح قطر الإسلامي 30.4% في الربع/4 وزيادة التوزيعات

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دبي 18 يناير كانون الثاني (رويترز) - كشفت حسابات لرويترز عن قفزة 30.4 بالمئة في صافي ربح مصرف قطر الإسلامي في الربع الأخير من العام الماضي مما فاق توقعات المحللين.

وحقق أكبر بنك إسلامي في قطر من حيث الأصول ربحا صافيا قدره 470 مليون ريـال (129.1 مليون دولار) حسبما أظهرته حسابات رويترز من واقع البيانات المالية وذلك مقارنة مع 360.3 مليون ريـال في الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2013.

كان خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تحقيق 333.3 مليون ريـال.

وقال البنك في بيان اليوم الأحد إن صافي ربح 2014 زاد 20 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.6 مليار ريـال.

وأضاف أن مجلس إدارة البنك اقترح توزيعا نقديا يبلغ 4.25 ريـال للسهم عن 2014 ارتفاعا من أربعة ريالات للسهم عن 2013.

وزاد دخل أنشطة التمويل والاستثمار عشرة بالمئة إلى 3.01 مليار ريـال في 2014 مما يظهر نموا قويا لأنشطة التشغيل الأساسية.

وقفزت القيمة الدفترية لقروض البنك 27 بالمئة في 2014 لتصل إلى 60 مليار ريـال في نهاية ديسمبر كانون الأول بينما نمت الودائع 32 بالمئة في نفس الفترة إلى 67 مليار ريـال بنهاية العام الماضي.