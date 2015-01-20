مقدمة 1-صافي ربح بنك الدوحة يرتفع 6.1% في الربع/4 لكن دون التوقعات

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دبي 20 يناير كانون الثاني (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع نتائج بنك الدوحة خامس أكبر البنوك القطرية من حيث الأصول اليوم الثلاثاء ارتفاع صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 6.1 بالمئة ليأتي دون توقعات المحللين.

وتسهم النتائج في إبراز استمرار النمو بالقطاع المصرفي القطري ولكن ليس بالسرعة التي يتوقعها البعض. وجاءت نتائج بنك قطر الوطني دون التوقعات إلا أنه حقق نموا طفيفا في الأرباح على أساس سنوي بينما فاقت أرباح مصرف قطر الإسلامي التقديرات بارتفاعها 30 بالمئة.

وحقق بنك الدوحة 250 مليون ريـال (68.7 مليون دولار) ربحا صافيا في الربع الأخير مقارنة مع 235.6 مليون في الفترة نفسها قبل عام. ولم يذكر بنك الدوحة النتائج الفصلية التي حسبتها رويترز من واقع البيانات المالية.

وتوقع خمسة محللين استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ صافي الربح 307.7 مليون ريـال في المتوسط.

وقال البيان إن صافي الربح عن عام 2014 زاد 3.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 1.35 مليار ريـال.

ووجدت الأرباح السنوية دعما في تسارع نمو الإقراض إذ قال البنك إن صافي القروض والسلفيات بلغ 48.6 مليار ريـال في 2014 مرتفعا 18.1 بالمئة عن مستواه قبل عام.

وتمكنت البنوك القطرية من زيادة قروضها بوتيرة سريعة في السنوات الأخيرة في الوقت الذي تنفق فيه قطر مليارات الدولارات على تطوير البنية التحتية والترتيبات التي تتخذها استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022.