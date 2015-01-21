بنك الدوحة يوصي بتوزيع نقدي 4 ريالات لعام 2014

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الدوحة خامس أكبر بنك قطري من حيث الأصول اليوم الأربعاء إنه يوصي بتوزيع نقدي قدره أربعة ريالات للسهم لعام 2014.

كان البنك أعلن أمس الثلاثاء نتائجه التي أظهرت نمو صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 6.1 بالمئة إلى 250 مليون ريـال (68.7 مليون دولار) وفقا لحسابات لرويترز وهو ما جاء دون توقعات المحللين.