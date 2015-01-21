بنك الدوحة يوصي بتوزيع نقدي 4 ريالات لعام 2014
دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الدوحة خامس أكبر بنك قطري من حيث الأصول اليوم الأربعاء إنه يوصي بتوزيع نقدي قدره أربعة ريالات للسهم لعام 2014.
كانت توزيعات السنة السابقة 4.5 ريـال للسهم.
وقال البنك إن التوزيعات تتطلب موافقة البنك المركزي والمساهمين خلال الاجتماع السنوي للجمعية العمومية.
كان البنك أعلن أمس الثلاثاء نتائجه التي أظهرت نمو صافي ربح الربع الأخير من العام الماضي 6.1 بالمئة إلى 250 مليون ريـال (68.7 مليون دولار) وفقا لحسابات لرويترز وهو ما جاء دون توقعات المحللين.
(الدولار = 3.6412 ريـال قطري) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
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