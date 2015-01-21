صافي ربح بنك الدوحة القطري ينخفض 7.2% في الربع/4 إلى 219 مليون ريال

دبي 21 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك الدوحة خامس أكبر بنك في قطر من حيث الأصول اليوم الأربعاء إن صافي ربحه للربع الأخير من العام الماضي انخفض 7.2 في المئة.

وقال البنك في بيان حصلت عليه رويترز إن صافي ربحه هبط إلى 219 مليون ريال (60.2 مليون دولار) من 236 مليون ريال قبل عام.

وجاء ذلك دون متوسط توقعات خمسة محللين في استطلاع لرويترز عند 307.7 مليون ريال.

وأعلن بنك الدوحة أمس الثلاثاء أن صافي ربحه لعام 2014 بأكمله ارتفع 3.1 في المئة إلى 1.35 مليار ريال.