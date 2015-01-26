مقدمة 1-تركيا تساهم في زيادة صافي ربح بنك عودة اللبناني 15% في 2014

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بيروت 26 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك عودة اللبناني اليوم الإثنين إنه حقق زيادة قدرها 15 في المئة في صافي ربحه لعام 2014 وقال إن وحدته التركية أوديا بنك ساهمت في تعزيز الأرباح.

وحقق بنك عودة صافي ربح في 2014 بلغ 350 مليون دولار مقارنة مع أرباح قدرها 304 ملايين دولار في عام 2013 وقال إن عملياته في لبنان ومصر إضافة إلى الأنشطة المصرفية الخاصة ساهمت أيضا في زيادة الأرباح.

وأضاف أن نمو الإيرادات في تركيا أتاح لأوديا بنك تسجيل صافي ربح إيجابي بعد المخصصات والضرائب إبتداء من مايو أيار 2014. ولم يذكر أي تقدير للإيرادات في عام 2015.