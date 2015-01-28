بنك ظفار العماني يوصي بتوزيع أرباح نقدية وأسهم مجانية بنسبة 10%

دبي 28 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال بنك ظفار ثالث أكبر بنك في سلطنة عمان من حيث قيمة الأصول إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية عن عام 2014 بنسبة عشرة بالمئة من القيمة الإسمية للسهم وأسهم مجانية بنسبة مماثلة وهو ما يقل عن توزيعات 2013.