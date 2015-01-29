البنك الوطني العماني يوصي بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17% وأسهم مجانية بنسبة 10%

دبي 29 يناير كانون الثاني (رويترز) - قال البنك الوطني العماني في بيان للبورصة اليوم الخميس إن مجلس إدارته أوصى بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 17 بالمئة وتوزيع أسهم مجانية بنسبة عشرة بالمئة من القيمة الإسمية للسهم عن عام 2014.