نمو صافي ربح بنك بيبلوس اللبناني 12.5% في 2014

بيروت 30 يناير كانون الثاني (رويترز) - أعلن بنك بيبلوس اللبناني اليوم الجمعة نمو صافي أرباحه 12.5 بالمئة في عام 2014 قائلا إنه حافظ على أنشطته في ظل مناخ تشغيلي غير جيد.

وذكر البنك في بيان أن صافي ربح العام الماضي بلغ 175.7 مليون دولار ارتفاعا من 156.2 مليون دولار قبل عام.

وزاد إجمالي الأصول ثلاثة بالمئة إلى 19 مليار دولار بحلول نهاية العام الماضي.

وقال البنك إنه حافظ على مستوى مرتفع من السيولة ونسبة كفاية رأس المال خلال تلك الفترة وجنب مخصصات كافية للخسائر الائتمانية المحتملة.