مقدمة 1-هبوط أرباح الوطنية للاستثمار المغربية 42% في 2014

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الرباط 30 مارس آذار (رويترز) - قالت الشركة الوطنية للاستثمار وهي شركة قابضة تسيطر عليها الأسرة الحاكمة في المغرب في بيان إن صافي أرباحها هبط 42.3 في المئة في عام 2014 .

وباعت الوطنية للاستثمار - أكبر شركة خاصة في المغرب - حصصا في أنشطة في قطاع الأغذية في عام 2013 للتركيز على قطاعات أخرى من بينها الطاقة.

ونزل صافي الربح العائد للمساهمين إلى 3.56 مليار درهم (362 مليون دولار) من 6.18 مليار درهم في 2013 بحسب بيان مالي نشرته صحفية لو ماتان .

ونزل إجمالي الإيرادات المجمعة 18.6 في المئة إلى 33.88 مليار درهم بينما هبطت الأصول قليلا إلى 100.3 مليار درهم.

وفي الشهر الماضي اختارت الشركة جولدمان ساكس وروتشيلد مستشارين لصفقة بيع حصة أقلية في بنك التجاري وفا في إطار سعيها لتركيز استراتيجية النمو المستقبلي علي قطاعات مثل السياحة والاتصالات والطاقة.

والوطنية للاسثتمار هي المساهم الرئيسي في عدد من أكبر الشركات في المملكة من بينها بنك التجاري وفا وشركة التعدين مناجم وشركة الطاقة ناريفا وشركة الاسمنت لافارج المغرب ومرجان سلسلة متاجر التجزئة الرئيسية في المغرب.