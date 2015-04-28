مقابلة-الأولى للتأمين الأردنية تتوقع نمو أرباحها 10% في 2015

من هبة العيساوي

عمان 28 ابريل نيسان (رويترز) - قال مسؤول كبير في الأولى للتأمين أكبر شركة تأمين إسلامي في الأردن إن من المتوقع نمو أرباح الشركة نحو عشرة بالمئة هذا العام في ظل خطة للتوسع محليا بالدخول في مجالات تأمين جديدة.

وأضاف علي الوزني المدير العام للأولى للتأمين في مقابلة مع رويترز أن الاندماج مع شركة اليرموك للتأمين في العام الحالي بشراء 77 بالمئة منها سيفتح لها أفقا في سوق التأمين على الحياة الذي لم تدخله من قبل.

وقال "التأمين على الحياة في الأردن أكثر سوق مربح ويوجد فيه فرص ودخولنا لهذا الفرع بعد اندماجنا مع اليرموك يعتبر فرصة مهمة لنا."

واشترت الأولى للتأمين وشركة أخرى تابعة لها الشهر الحالي 6.1 مليون سهم من أسهم اليرموك للتأمين التي يبلغ رأسمالها ثمانية ملايين دينار.

ارتفع صافي ربح الأولى للتأمين العام الماضي 68 بالمئة إلى 1.417 مليون دينار (مليوني دولار).

وقال الوزني "اليرموك للتأمين تعتبر ذات هامش ملاءة عال وقاعدة عملاء مستقرة."

وقال إن الشركة تتوقع هذا العام إقبالا أكبر على التأمينات الفردية وخاصة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة.