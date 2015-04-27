نمو صافي ربح الملاحة القطرية 4% في الربع/1 بفضل تحسن الأنشطة الأساسية

دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - أعلنت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) اليوم الاثنين نمو صافي أرباحها أربعة بالمئة في الربع الأول من العام وعزت ذلك إلى قوة أداء أنشطتها الأساسية التي طغت على تراجع إيرادات محفظتها الاستثمارية.

وقالت ملاحة في بيان إنها حققت أرباحا صافية بلغت 365 مليون ريـال (100.3 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من 2015 ارتفاعا من 349 مليون ريـال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج أقل قليلا من تقديرات كيو.إن.بي للخدمات المالية التي توقعت وصول أرباح الربع الأول إلى 370.3 مليون ريـال.

وحققت وحدات ملاحة الرئيسية وهي ملاحة للبحرية واللوجستية وملاحة غاز وملاحة بتروكيم وملاحة للخدمات البحرية زيادة في الأرباح المجمعة نسبتها 71 بالمئة على أساس سنوي.