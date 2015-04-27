مقدمة 1-الملاحة القطرية تحذر من صعوبات في 2015

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دبي 27 أبريل نيسان (رويترز) - حذرت شركة الملاحة القطرية (ملاحة) من صعوبات في عام 2015 مع استمرار ضعف أنشطتها البحرية وتعرض أنشطتها الاستثمارية لعدم الاستقرار في سوق الأسهم المحلية.

وأطلقت شركة النقل البحري تلك التوقعات اليوم الإثنين مع تسجيلها زيادة أربعة في المئة في صافي ربح الربع الأول من العام.

وقال الشيخ علي بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة ملاحة إن الشركة تأمل في الحفاظ على القوة الدافعة لكنها تدرك أن الأوضاع العامة في مجال أنشطتها للنقل البحري تشهد ضعفا وأن استثماراتها تواجه عدم التيقن في سوق الأسهم المحلية. وأضاف أن 2015 سيكون عاما صعبا.

وقلصت الشركات الدولية التي تمارس أنشطة في مجال الطاقة الأموال المخصصة للتوسع مع هبوط أسعار النفط منذ بلغت ذروة صعودها في يونيو حزيران من العام الماضي وهو ما دفعها لخفض النفقات والتركيز على العائدات القصيرة الأجل.

وتضررت ملاحة أيضا خلال الربع الأول من تراجع بلغ 31 في المئة على أساس سنوي في أرباح وحدتها ملاحة كابيتال التي عانت من تقلبات سوق الأسهم القطرية بحسب بيان للشركة.

ومثل بقية أسواق الأسهم الخليجية الأخرى تضررت بورصة قطر هذا العام من هبوط أسعار النفط رغم أن تعافي الأسعار مؤخرا ساهم في صعود الأسهم.

وقالت ملاحة في بيان إنها حققت أرباحا صافية بلغت 365 مليون ريـال (100.3 مليون دولار) في أول ثلاثة أشهر من 2015 ارتفاعا من 349 مليون ريـال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وجاءت النتائج أقل قليلا من تقديرات كيو.إن.بي للخدمات المالية التي توقعت وصول أرباح الربع الأول إلى 370.3 مليون ريـال.

وحققت وحدات ملاحة الرئيسية وهي ملاحة للبحرية واللوجستية وملاحة غاز وملاحة بتروكيم وملاحة للخدمات البحرية زيادة في الأرباح المجمعة نسبتها 71 بالمئة على أساس سنوي.