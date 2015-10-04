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نمو صافي ربح الوطني العماني 6.6% في الربع/3

Sun Oct 4, 2015 10:46am GMT
 
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دبي 4 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - تفيد حسابات لرويترز بأن البنك الوطني العماني ثالث أكبر بنوك السلطنة من حيث الأصول حقق زيادة 6.6 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام.

وحقق البنك 14.93 مليون ريال (38.7 مليون دولار) ربحا صافيا في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول ارتفاعا من 14 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وقال البنك في بيان صدر اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من 2015 بلغ 43 مليون ريال ارتفاعا من 37.1 مليون ريال قبل عام.

وبلغت القروض والسلف 2.54 مليار ريال في نهاية سبتمبر أيلول بارتفاع 12 بالمئة على أساس سنوي لكن ودائع العملاء انخفضت 11 بالمئة في الفترة ذاتها إلى 2.44 مليار ريال.

(الدولار = 0.3850 ريال عماني) (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
 