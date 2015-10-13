ارتفاع صافي أرباح بنك مسقط 15% في الربع/3

دبي 13 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - ارتفع صافي أرباح بنك مسقط العماني -أكبر بنك في عمان- 15 بالمئة في الربع الثالث وفقا لحسابات رويترز اليوم الثلاثاء بما يتفق مع توقعات المحللين على خلفية ارتفاع صافي دخل الفوائد.

وحقق البنك أرباحا بلغت 46.4 مليون ريال (120.5 مليون دولار) في الربع الذي انتهى في 30 سبتمبر أيلول مقابل 40.4 مليون ريال قبل عام.

ولم يعلن بنك مسقط نتائج فصلية مفصلة لأرباحه ومن ثم حسبت رويترز الرقم على أساس البيانات المالية السابقة للبنك.

وتوقع محللان استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ أرباح بنك مسقط في الربع الثالث 43.7 و45.3 مليون ريال.

وبلغ صافي أرباح البنك في تسعة أشهر 136.2 مليون ريال مقابل 126.7 مليون ريال خلال نفس الفترة قبل عام. وارتفع حجم الخصم من الأصول لتغطية قروض متعثرة خلال فترة التسعة أشهر إلى 42.7 مليون ريال من 40.7 مليون ريال.