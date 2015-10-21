مقدمة 1-بنك عوده اللبناني: ارتفاع الأرباح 8.7% في 9 أشهر

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بيروت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك عوده اللبناني اليوم الأربعاء إن ارباحه الصافية في الأشهر التسعة الأولى من 2015 زادت 8.7 بالمئة إلى 304 ملايين دولار.

وعزا البنك -الذي يعمل في 12 دولة- هذا الأداء إلى نمو متسارع لارباح وحدتيه في تركيا ومصر رغم جمود نسبي لأرباح عملياته في لبنان.