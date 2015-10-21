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مقدمة 1-بنك عوده اللبناني: ارتفاع الأرباح 8.7% في 9 أشهر

Wed Oct 21, 2015 4:30pm GMT
 
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بيروت 21 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك عوده اللبناني اليوم الأربعاء إن ارباحه الصافية في الأشهر التسعة الأولى من 2015 زادت 8.7 بالمئة إلى 304 ملايين دولار.

وعزا البنك -الذي يعمل في 12 دولة- هذا الأداء إلى نمو متسارع لارباح وحدتيه في تركيا ومصر رغم جمود نسبي لأرباح عملياته في لبنان.

وقال البنك ان اصوله المجمعة بلغت 42.9 مليار دولار في نهاية سبتمبر ايلول وان 48 بالمئة منها في عملياته خارج لبنان في حين بلغت الودائع 35 مليار دولار. (إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير وجدي الألفي)
 