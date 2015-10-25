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نمو صافي ربح شركة الملاحة القطرية 1.8% في الربع/3

Sun Oct 25, 2015 6:01am GMT
 
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دبي 25 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - سجلت شركة شركة الملاحة القطرية (ملاحة) نموا نسبته 1.8 بالمئة في صافي ربح الربع الثالث من العام لتأتي النتائج ضمن متوسط توقعات المحللين.

ووفقا لحسابات رويترز من النتائج المالية للشركة بلغ صافي الربح 308 ملايين ريال (84.6 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة حتى 30 سبتمبر أيلول مقارنة مع 302.5 مليون قبل عام.

وتوقعت كيو.ان.بي للخدمات المالية أن تسجل الشركة ارباحا بقيمة 307.6 مليون ريال في الربع الثالث.

وقالت الشركة في بيان للبورصة اليوم الأحد إن صافي ربح الأشهر التسعة الأولى من العام بلغ 959 مليون ريال مقابل 820.8 مليون قبل عام.

كانت الشركة عينت في سبتمبر أيلول عبد الرحمن عيسى المناعي في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

(إعداد مروة رشاد للنشرة العربية)
 