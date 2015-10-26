نمو صافي الربح غير المدقق لبنك بلوم اللبناني 7.6% في 9 أشهر

بيروت 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال بنك بلوم اللبناني اليوم الاثنين إن صافي ربحه غير المدقق في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي زاد 7.6 بالمئة مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي ليصل إلى 289.76 مليون دولار بفضل ارتفاع الأرباح في فروعه الخارجية.